Батайск, Ростовская область, , 08:44 — REGNUM В Ростовской области к тушению пожара в цехе по переработке полиматериалов привлекли пожарный поезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 октября.

«Прибыл пожарный поезд. Площадь пожара составляет 900 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в Батайске начался утром 14 октября. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

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