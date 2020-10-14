Новосибирск, , 08:39 — REGNUM В Новосибирской области по подозрению в убийстве задержан сотрудник патрульно-постовой службы (ППС). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что 13 октября в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района было обнаружено тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска — со следами удушения. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». Была установлена личность подозреваемого — им оказался 20-летний сотрудник ППС. Он был задержан.

По версии следствия, утром 5 октября 2020 года подозреваемый, находясь у себя дома, в ходе конфликта задушил знакомого. После этого вывез его тело за территорию посёлка и скрыл.

Задержанный уже допрошен следователем. Вину в совершении преступления он признал. В ближайшее время ему будет избрана меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.