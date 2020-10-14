Моши, Танзания, , 08:44 — REGNUM В Танзании предположили, что носильщики, которые разогревали еду для группы альпинистов, возможно, непреднамеренно спровоцировали пожар на склонах горы Килиманджаро. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление представителя Службы национальных парков Танзании.

«Хотя мы все еще ведем расследование, похоже, что огонь, который был разведён, чтобы приготовить еду для туристов, попал на сухую растительность в этом районе и быстро распространился», — сказал официальный представитель национальных парков Танзании Паскаль Шелутете.

«Пожар сейчас локализован, и мы следим за тем, чтобы альпинистская деятельность не пострадала», — добавил он.

Гора Килиманджаро, самая высокая точка Африки, является популярным туристическим направлением, и десятки тысяч людей поднимаются на нее каждый год.

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