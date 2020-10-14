Благовещенск, , 08:37 — REGNUM В Амурской области расстрелявший из ружья собственного сына мужчина судом приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Между отцом и сыном, оба из которых находились в нетрезвом состоянии, произошла ссора. 34-летний мужчина нанёс своему 59-летнему отцу телесные повреждения. Тогда последний принёс из кладовой ружьё 16 калибра и выстрелил в сына. Он скончался на месте.

«В суде подсудимый себя виновным признал частично, настаивал на том, что убивать сына не хотел, при этом не мог объяснить как все получилось», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине завершенно расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тымовского района, который обвиняется в похищении человека и убийстве.