Красноярск, , 08:34 — REGNUM Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность жителей города Красноярска, причастных к изготовлению и распространению наркотических средств в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Установлено, что двое мужчин организовали лабораторию по производству наркотиков синтетического происхождения. Они инициировали в Красноярском крае канал сбыта данных веществ через интернет.

Во время операции по ликвидации нарколаборатории сотрудники ФСБ изъяли и уничтожили около 3 кг мефедрона и 70 кг прекурсоров наркотических средств.

В 2019 году в отношении красноярцев было возбуждено уголовное дело. Красноярский краевой суд признал их виновными в производстве и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере. Каждому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 52-летнего жителя Волгограда подозревают в незаконном хранении наркотиков и оружия.

Читайте также: У жителя Волгограда изъяли 16 кг наркотиков и винтовку