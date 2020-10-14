Батайск, Ростовская область, , 08:18 — REGNUM Опубликованы фотографии с места пожара в цехе по переработке пиломатериалов в городе-спутнике Ростова-на-Дону. Огонь вспыхнул утром 14 октября, сообщили иа в региональном управлении МЧС России.

Площадь пожара составляет 400 кв. метров ГУ МЧС России по Ростовской области

Напомним, что пожару на улице Промышленной в Батайске присвоен третий ранг сложности. Ориентировочная площадь возгорания составляет 400 кв. метров.

На месте происшествия работают 77 человек и два десятка единиц техники.

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