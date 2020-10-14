Батайск, Ростовская область, 14 октября 2020, 08:18 — REGNUM Опубликованы фотографии с места пожара в цехе по переработке пиломатериалов в городе-спутнике Ростова-на-Дону. Огонь вспыхнул утром 14 октября, сообщили иа в региональном управлении МЧС России.

Площадь пожара составляет 400 кв. метров
Площадь пожара составляет 400 кв. метров
ГУ МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара составляет 400 кв. метров
ГУ МЧС России по Ростовской области
В Батайске загорелся склад
ГУ МЧС России по Ростовской области
В Батайске загорелся склад
ГУ МЧС России по Ростовской области
В Батайске загорелся склад
ГУ МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара составляет 400 кв. метров
ГУ МЧС России по Ростовской области

Напомним, что пожару на улице Промышленной в Батайске присвоен третий ранг сложности. Ориентировочная площадь возгорания составляет 400 кв. метров.

На месте происшествия работают 77 человек и два десятка единиц техники.

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