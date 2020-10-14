Батайск, Ростовская область, , 08:07 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул крупный пожар на территории складских помещений в Батайске. Возгоранию присвоен третий ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 октября.

Сообщение о ЧП на улице Промышленной в экстренные службы поступило примерно в 6:35 мск. По уточненной информации, пожар вспыхнул в цехе по переработке пиломатериалов. По оперативным данным, площадь пожара 400 кв. метров.

На месте работают 77 человек и 22 спецмашины.