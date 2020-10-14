Магадан, Магаданская область, 14 октября 2020, 08:24 — REGNUM В Магаданской области на автодороге «Палатка-Кулу-Нексикан» на перевале Гусакова 14 октября опрокинулась цистерна тягача «КамАЗ» с дизельным топливом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Колымы.
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«КамАЗ» вёз 10 тонн дизельного топлива. При ДТП никто не пострадал.
На место происшествия выехали пожарные, полиция и бригада дорожной службы.
«Организован сбор и утилизация топлива, угрозы его возгорания и попадания в водоёмы нет. Скопления автомобилей не наблюдается. Причины ДПТ устанавливаются», — пояснили спасатели.
Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре опрокинулся МАЗ, пострадал водитель.