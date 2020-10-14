Ульяновск, , 08:04 — REGNUM В Ульяновской области продолжают регистрировать десятки возгораний сухой травы, также фиксируют лесные пожары. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, 12 октября пожарно-спасательные подразделения 21 раз выезжали на тушение сухой травы, общая площадь возгорания превысила 4,6 гектаров. Самый крупный очаг отмечен в Старомайнском районе, где сгорело 3 гектара сухой травы.

Больше всего травяных пожаров произошло в Ульяновске — шесть. По два пожара тушили в Димитровграде, Майнском, Сенгилеевском, Сурском и Чердаклинском районах.

Кроме того, зарегистрировано три лесных низовых пожара на площади 16 гектаров, два из них потушено. На 12 октября действующим числился лесной пожар возле населённого пункта Старая Кулатка Старокулаткинского района, площадь возгорания — 5,2 гектара.

Также обнаружены четыре термических точки, во всех случаях это было неконтролируемое горение сухой растительности. Все очаги ликвидированы.