Чойский район, Алтай, , 08:04 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о незаконном проникновении в дом и изнасиловании пожилой женщины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется 40-летний житель Чойского района.

По данным следствия, в ночь на 18 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом к 60-летней односельчанке, вырвав дверной пробой и изнасиловал женщину. При этом в доме в этот момент находился супруг последней, являющийся инвалидом по зрению.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в следствии.

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