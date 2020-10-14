Красноярск, , 08:02 — REGNUM Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса из Красноярска в Анталью. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

Вылет чартерного рейса авиакомпании «Азур Эйр» со 186 пассажирами на борту планировался 14 октября в 01:45 по местному времени. Из-за технической неисправности самолёта Boeing 737−800 вылет отложили до прибытия резервного воздушного судна.

В ведомстве подчеркнули, что пассажиры обеспечены напитками и питанием. Желающих (61 пассажира) разместили в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в аэропортах Москвы было отменено и задержано более 20 авиарейсов.

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