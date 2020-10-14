Кабул, , 07:38 — REGNUM При столкновении двух вертолётов ВВС Афганистана, произошедшем вечером 13 октября в провинции Гильменд на юге страны, погибло не менее 15 человек. Об этом со ссылкой на источники 14 октября сообщает телеканал Tolo news.

По данным источников телеканала, оба столкнувшихся вертолёта перевозили в госпиталь раненных в результате боестолкновений с боевиками сотрудников служб безопасности.

Напомним, что наступление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд стало первой крупной военной операцией группы с начала переговоров между правительством и боевиками в Катаре.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Афганистана перешли в контратаку после нескольких дней боёв с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд.

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