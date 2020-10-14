Чита, , 07:30 — REGNUM В Забайкальском крае задержаны трое местных жителей по подозрению в убийстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 3 октября 2020 года.

Сообщение об исчезновении 36-летнего жителя села Домна Читинского района поступило в полицию спустя почти неделю. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что мужчина был убит.

«Следователи установили, что 3 октября 2020 года в ходе совместного застолья двое мужчин 27 и 29 лет, а также 39-летняя женщина задушили потерпевшего, а на следующий день оттащили его тело и бросили в нескольких сотнях метров от дома», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.