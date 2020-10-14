Южно-Сахалинск, , 07:24 — REGNUM На Сахалине завершенно расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тымовского района, который обвиняется в похищении человека и убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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21-летняя жительница Тымовского района пропала в октябре 2019 года. Правоохранители на протяжении долгого времени вели её поиски, к которым привлекались волонтёры. Обнаружить останки удалось только в июле 2020 года. Нашли костные останки и фрагменты одежды. С помощью генотипоскопической экспертизы было установлено, что они принадлежат потерпевшей.

Выяснилось, что между мужчиной и его супругой возник конфликт на почве ревности к потерпевшей, и тогда он решил разобраться с ней. Обвиняемый похитил женщину, когда она ехала на машине со своим знакомым в Оху. Он заставил жертву лечь в багажник своего автомобиля и отвёз её за 100 км. Остановившись на обочине, мужчина вытащил потерпевшую из багажника и отвёл в заросли кустарника, где поставил её на колени и нанёс по голове несколько ударов бейсбольной битой. Женщина умерла на месте.

Обвиняемому в совершении преступления грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти лет до пожизненного.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор по уголовному делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги вынес суд в Рязани. Обвиняемый приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима.