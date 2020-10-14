Улан-Удэ, , 07:23 — REGNUM В ночь на 14 октября произошёл пожар в селе Большая Кудара Кяхтинского района в Бурятии, в результате которого погибли люди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, первыми на место прибыла добровольная пожарная команда.

К этому моменту дом уже был охвачен огнём, из-за чего спасти его не удалось. Лишь после ликвидации пожара огнеборцам удалось найти обгоревшие останки двух человек. По мнению специалистов, возгорание произошло из-за перекала трубы дымохода.

В связи с этим в агентстве напомнили жителям об опасности нарушения правил пожарной безопасности.