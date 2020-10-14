Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В Чувашии аферист обманул руководство сразу двух школ, представившись правоохранителем и сообщив о неожиданной проверке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На уловки мошенника 12 октября попались руководители школ в Новочебоксарске. Предварительно полицией установлено, что неизвестный позвонил в одно из образовательных учреждений и, представившись правоохранителем, предупредил о предстоящей проверке. Ему удалось убедить директора школы в необходимости расходов на цветы и питание для проверяющих — в результате руководитель образовательного учреждения перевёл на незнакомый счёт свыше 23 тыс. рублей.

В тот же день аналогичным способом на уловку телефонного афериста попало руководство ещё одной школы, лишившись 12 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в полицию обратилась 42-летняя чебоксарка, которая отдала все свои сбережения, почти 2 млн рублей, «иностранному военному доктору». После этого мошенник перестал выходить на связь.

Подробнее: Чебоксарка отдала «иностранному доктору» все сбережения