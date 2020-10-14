Нью-Дели, , 07:08 — REGNUM В индийском городе Хайдарабаде при обрушении общей для нескольких строений стены погибли девять человек, включая одного ребёнка. Об этом 14 октября сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, трагедия произошла вечером 13 октября из-за подтоплений, вызванных прошедшими в регионе мощными муссонными ливнями. В настоящее время спасатели ведут разбор завала.

Напомним, что мощные муссонные ливни, обрушившиеся на штаты Телангана (где расположен город Хайдарабад) и Андхра-Прадеш привели к наводнениям и затоплению ряда районов.

Как сообщало ИА REGNUM, недостроенное здание рухнуло в городе Вадодара на западе Индии. В результате его обрушения погибли три человека, ещё один получил травмы.

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