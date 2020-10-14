Село Филькино, Свердловская область, , 05:39 — REGNUM В селе Филькино Свердловской области местная жительница зарезала своего пса. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых.

По его словам, в полицию обратились односельчане дамы, которые и рассказали о произошедшем. Они также добавили, что затем гражданка пыталась избавиться от тела животного. Участковый уполномоченный провёл проверку и выяснил, что к инциденту причастна женщина 1992 года рождения. Она набросилась на животное из-за того, что то похитило её еду.

Ранее гражданка уже была судима, кроме того, её лишали прав на троих детей. Теперь ей предстоит отвечать по статье 245 УК России, за жестокое обращение с животными.