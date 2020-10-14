Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском ночью 13 октября сотрудники группы реагирования при администрации города отстрелили двух взрослых медведей. Однако уже следующей ночью по столице Камчатки разгуливал очередной косолапый хищник.

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Медведя в возрасте около семи лет отстрелили в районе улицы Солнечной. Специалисты предполагают, что это был тот самый косолапый, которого зафиксировали на видео, переходящим дорогу в районе ТЭЦ-2, пишет ИА «Кам 24».

Второго медведя отстрелили в районе Халактырского аэропорта. Он шёл с ведром в пасти. Как позже выяснилось, ведро он отобрал у собаки.

Убитых хищников утилизировали в биотермической яме на городской свалке.

Ночью 14 октября в городе был замечен очередной косолапый хищник. Медведь перевернул всё вверх дном во дворе одного из частных домов, гулял по улицам города, в том числе в районе краевой больницы. Отследить хищника охотоведам не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова на оленевода 6 октября напал белый медведь — мужчину с многочисленными ранениями вертолётом доставили в районную больницу Тикси.