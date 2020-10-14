Богота, , 03:56 — REGNUM В центральной части Колумбии жертвами авиакатастрофы с лёгким самолётом стали три человека. Об этом Управление гражданской авиации латиноамериканской страны 13 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

По данным ведомства, самолёт с регистрационным номером HK 2335G успел сообщить о чрезвычайной ситуации, возникшей во время полёта, после чего упал на территории муниципалитета Убате (департамент Кундинамарка).

«Три человека погибли на месте, ещё один ребёнок был срочно отправлен в больницу», — говорится в сообщении.

В настоящее время на место авиакатастрофы для установления причин и обстоятельств произошедшего уже выехали специалисты.