Тегеран, , 08:55 — REGNUM 13 октября утром иностранный беспилотник потерпел крушение в пограничном графстве Парсабад-Моган на северо-западе иранской провинции Ардебиль. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Недей подтвердил факт катастрофы, разговаривая в интервью с журналистами IRNA.

«Проводятся следственные мероприятия, чтобы установить, азербайджанский ли это беспилотник или армянский», — отметил он.

Иранский чиновник подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал.

Иран неоднократно просил об урегулировании конфликта и призывал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году.

Ранее министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о прекращении огня, но нарушение режима прекращения огня говорит о том, что соглашение о перемирии является временным.