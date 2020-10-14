Москва, , 02:13 — REGNUM Охотничье ружьё, которым владел подозреваемый в убийстве трёх человек в посёлке Большеорловское Нижегородской области, было получено им в установленном законом порядке, сообщили 13 октября в пресс-службе Росгвардии.

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«Разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии», — объяснили в ведомстве.

Там заверили, что стрелок прошёл все необходимые в таких случаях освидетельствования и предоставил все справки. Он был проверен на наличие судимости и фактов привлечения к административной ответственности, и по итогам всех проверок было установлено отсутствие ограничений, которые не позволили бы предоставить разрешение на оружие.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области сообщали, что устроивший стрельбу получил оружие без прохождения медицинского осмотра.

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