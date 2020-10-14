Париж, , 00:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявит о возможном введении новых мер для борьбы с SARS-CoV-2, которые включают в себя «комендантский час» в крупных городах. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Agence France-Presse.

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В своем выступлении перед жителями Франции, запланированном на 14 октября, Макрон может объявить о введении ночного «комендантского часа», закрытии магазинов и других общественны мест, запрете осуществлять автомобильное движение после 20:00 и возвращении к удаленной работе. Все эти меры были ранее предложены премьер-министром страны Жаном Кастексом и другими министрами.

Напомним, промежуточный доклад от 13 октября об эффективности мер, принятых во Франции для борьбы с SARS-CoV-2, подготовленный для представления во Всемирную организацию здравоохранения, дает негативную оценку действиям властей.

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