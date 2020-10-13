Марсель, Франция, , 23:25 — REGNUM Во Франции арестовали бывшего полицейского, действовавшего под ником «Хорус», за торговлю личными данными в теневом интернете. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Le Figaro.

Экс-полицейскому, который ранее уже проходил фигурантом по делу о незаконной торговле в даркнете, может быть предъявлено обвинении в «совершении преступления группой лиц по предварительному сговору».

По предварительным данным, бывший страж порядка торговал данными полиции Марселя. В результате его операций, в частности, 5 апреля 2018 года был убит один из марсельских наркоторговцев.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. 9 октября один из нападавших, мужчина 28 лет, сдался полиции.

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