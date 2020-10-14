Москва, , 11:00 — REGNUM Студенты Тверского государственного медуниверситета записали видеообращение, в котором опровергли факт своего участия в недавних пикетах, состоявшихся в Москве возле здания СК, Минобрнауки и Посольства Республики Индия. В самом вузе заявляют, что «антикоррупционная» акция, скорее всего, была инспирирована отстраненной от исполнения обязанностей ректором Лесей Чичановской.

Как сообщалось в СМИ, в Москве состоялись «одиночные пикеты против коррупции в Тверском государственном медицинском университете». Неизвестные в медицинских масках выступали против «мошеннической схемы», якобы сложившейся в ТГМУ, и просили главу СК Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль.

За разъяснением мы обратились к председателю индийского землячества в Твери, ординатору ТГМУ Балавалу Фаизану, который заявил, что среди участников пикетов не было студентов из Твери.

«Индийские студенты из Твери не принимали участия в пикетах. У нас нет никаких проблем ни с [рекрутинговой — прим.ред.] фирмой, ни с вузом, ни с ректором [и.о. ректора ТГМУ Алексей Давыдов — прим.ред.]. Эти люди, на пикете, это люди ректора Чичановский и ее мужа, это они все организовывают. Сейчас границы закрыты из-за карантина, и студенты учатся дистанционно. Те, которые здесь, — тоже учатся спокойно. Студенты не хотят участвовать в политике», — отметил Фаизан.

Со ссылкой на индийского студента Йадава Акаша в СМИ также сообщалось о намерении студентов «привлечь пристальное внимание правоохранительных органов и общественности к деятельности ТГМУ, противоправных действий руководства вуза и посреднической фирмы». В распоряжении редакции оказалась видеозапись обращения студентов 6-го курса ТГМУ, одного из которых зовут Йадав Акаш, которые заявили, что в период выхода публикаций в СМИ о пикетах они находились в Твери на занятиях и в общежитии. В свою очередь проректор по международному сотрудничеству ТГМУ Алексей Сергеев также пояснил изданию Pravda.ru, что ни администрация вуза, ни сами индийские студенты не признают в людях, фотографии которых были опубликованы рядом СМИ, студентов ТГМУ.

Как сообщалось ранее, глава рекрутерской фирмы, которая организует обучение индийских студентов в Твери, обращался с заявлением в тверские УФСБ, СУ СК и прокуратуру, обвинив ректора Чичановскую и её супруга, предпринимателя Александра Самухина, в организованном вымогательстве денег за право продолжать деятельность по набору иностранных граждан для обучения в университете После отказа индийских предпринимателей сотрудничать с Самухиным, набор индийских студентов в университет по линии фирмы был полностью заблокирован, в результате чего университет лишился 180 млн рублей внебюджетных средств.

Как полагают в вузе, прошедшие в Москве одиночные пикеты — это очередная попытка отстраненного от руководства вузом ректора Леси Чичановской дестабилизировать ситуацию в вузе. По сообщению Pravda.ru, Чичановской было предъявлено обвинение ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Дело скоро будет передано в суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. В вузе не исключают, что пикеты в Москве — это попытка отвлечь внимание общественности от предстоящего судебного процесса.