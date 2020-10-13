Москва, 13 октября 2020, 20:41 — REGNUM Ситуацию, сложившуюся на Камчатке, обсудили на круглом столе в Общественной палате РФ с участием представителей Росприроднадзора и экологов.
Экологической происшествие в Авачинском заливе продемонстрировало важность обнародования официальной информации и напомнило о том, какие последствия может нести распространение неподтвержденных версий, считают эксперты Общественной палаты РФ. С начала октября в СМИ и Интернете начала активно обсуждаться тема загрязнения в акватории Авачинского залива — в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района. Появилась информация о массовой гибели морских обитателей, а также о недомоганиях у некоторых серфингистов. В ответ на общественный запрос было начато расследование причин данного события с привлечением ученых, специалистов в данной отрасли. На прошедшей неделе руководством Камчатского края были опубликованы анализы проб, взятых на месте возможного загрязнения, которые свидетельствуют о природных катаклизмах, приведших к данной ситуации. В ходе круглого стола, организованного по инициативе Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды, представители руководства Камчатского края, Министерства природный ресурсов, профильных институтов РАН, Росприроднадзора, Росгидромета, Росрыболовства, общественных экологических организаций и научного сообщества представили свое видение произошедшего. Открывая встречу, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина отметила необходимость всесторонне разобраться в ситуации: «Эта тема затронула всех, ее даже сложно правильно обозначить: произошла ли экологическая катастрофа, как писали в СМИ, или не произошла? Что вообще на самом деле произошло на Камчатке? Мы стали зрителями экологического триллера. Животные умерли, серферы пострадали, а отчего — непонятно».Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков подчеркнул, что в пробах воздуха превышений санитарных норм, количества загрязняющих веществ не зафиксировано. Не выявлено опасных, зашкаливающих превышений и Роспотребнадзором. Таким образом отпала и версия с пестицидами. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая лично вылетала на Камчатку с проверкой, также рассказала о своих наблюдениях и работе ведомства.
Помимо этого, Светлана Радионова отметила, что исследование показало «живое дно» с визуально здоровыми гидробионтами. Подтвердил эту информацию и заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Версии выдвинули и представители научного сообщества. Так, по информации вице-президента Российской академии наук Андрея Адрианова, обсуждаемые превышения ряда ПДК «не могут и не могли вызвать столь масштабную гибель гидробионтов».
В связи с чем техногенная версия была исключена, а на первый план вышла природная. Так, в районе Юго-Восточной Камчатки наблюдается очень высокая концентрация растительных пигментов в воде. Речь идет о токсичных микроводорослях. Цветения были и ранее, однако микроводоросли наблюдались севернее.
Также ученый напомнил, что вредоносное цветение микроводорослей наблюдалось в США, Канаде, Чили. В WWF считают, что техногенную версию исключать нельзя. При этом согласились: масштабных нефтяных загрязнений нет, а также выступили с поддержкой инициативы по созданию эффективной системы комплексного экологического мониторинга. В Гринпис же начали с того, что высоко оценили взаимодействие с органами власти.
От озвучивания версий произошедшего на Камчатке в Гринпис пока воздержались. Однако старейшая общественная экологическая организация России — Всероссийское общество охраны природы — выступила с резкой критикой в адрес своих «зеленых» коллег. В частности, первый заместитель председателя Центрального Совета ВООП Элмурод Расулмухамедов напомнил: ранее Гринпис уже выступала с заявлениями о причинах произошедшего, говоря о «катастрофе».
По итогам круглого стола экспертное сообщество сошлось на необходимости обеспечения открытого диалога с представителями общественности по вопросам истинных причин экологического происшествия у берегов Камчатки. Руководство региона и профильные ведомства заявили о том, что работа по расследованию, взаимодействию с независимыми экологами и обнародованию официальных данных будет продолжена.
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