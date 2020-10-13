Бор, Нижегородская область, , 19:57 — REGNUM Разрешение на огнестрельное оружие было получено устроившим стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область) Данилой Монаховым без прохождения медицинского осмотра, сообщили 13 октября в пресс-службе регионального управления СКР.

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Следователи отмечают, что в ходе расследования уголовного дела об убийстве трёх человек выяснилось, что разрешение на ношение огнестрельного оружия было выдано с нарушением закона.

«Кроме того, в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому, а также непроведении в отношении него достаточной профилактической работы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ», — сообщили в СКР.

О том, что у Монахова были проблемы, стало известно ещё в феврале 2019 г. Учителя его школы обнаружили «негативное содержание его страницы в одной из социальных сетей, что дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям».

Эти данные были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в Центр по противодействию экстремизму регионального управления МВД РФ. Кроме того, он посещал врача «по поводу депрессивного состояния».

"Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия», — отмечают в СКР.

В фокусе внимания следствия находятся органы профилактики, а также медицинские работники, подготовившие справки Монахову для разрешение на ношение оружия, и лица, выдавшие разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 13 октября Монахов устроил стрельбу в своём посёлке, в результате которой погибли три и получили ранения ещё три человека.

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