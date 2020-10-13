Тюмень, , 18:50 — REGNUM В Тюмени отец и двое его сыновей осуждены за незаконное лишении свободы торговца и вымогательство у него двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что 55-летний гражданин и двоих его сыновей 22 и 28 лет вечером 22 ноября 2019 года заманили 20-летнего торговца сухофруктами и орехами из Таджикистана в арендованный ими жилой дом по улице Бастрыгина в Тюмени. Там своей жертве они связали руки и ноги, закрыв в кладовой.

Несколько дней молодой продавец подвергался пыткам. Отец и сыновья вымогали у него два миллиона рублей за освобождение. Потерпевшему удалось сбежать лишь 27 ноября 2019 года через окно, без верхней одежды по снегу и морозу. Молодой человек спасся, и заявил в полицию.

Приговором суда отцу назначено девять лет колонии строго режима, двух его сыновей — восемь лет колонии строго режима каждого. В пользу потерпевшего суд взыскал 300 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.