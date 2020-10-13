Ростов-на-Дону, , 18:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в организации и проведении азартных игр задержан 50-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 13 октября.

Согласно материалам уголовного дела, ростовчанин с июля по октябрь 2020 года вместе с подельниками организовал подпольное казино в нежилом помещении на улице Вавилова. В ходе обысков оперативники изъяли предметы и документы, имеющие значение для дела.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.