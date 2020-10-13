Зерноград, Ростовская область, , 18:30 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший главный ветеринарный врач Зернограда. Он обвиняется в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 13 октября.

Как полагают следователи, директор станции по борьбе с болезнями животных похитила бюджетные деньги, устроив на работу «мёртвую душу». В период с 2015 года по 2018 годы женщина получала начисленную зарплату. Сумма хищений превысила 800 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит суд.