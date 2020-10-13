Архангельск, , 17:28 — REGNUM На одном из центральных перекрестков Архангельска пожарная машина сбила ребенка. Информацию об этом в сети опубликовали очевидцы.

Авария произошла около 15:00 мск, по словам очевидцев, пожарный автомобиль сбил ребёнка, пересекавшего проезжую часть на самокате.

СМИ сообщили о гибели ребенка, однако в диспетчерской службе корреспонденту ИА REGNUM эту информацию не подтвердили.

«Случай действительно тяжелый, на месте до сих пор находится реанимобиль», — сообщили в службе.