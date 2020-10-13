Стокгольм, , 17:02 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на пять человек. Такие данные 13 октября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5899 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 100 654 человека. С 9 октября их число преодолело психологическую отметку в 100 тыс., когда коронавирус выявился еще у 2203 человек.

По состоянию на 13 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 23 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2634 пациента.

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