Саранск, , 16:44 — REGNUM В Мордовии после травмирования четырёхлетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, в августе текущего года мальчик был доставлен в медицинское учреждение с закрытым переломом грудины и другими телесными повреждениями. Установлено, что травмы ребёнок получил, упав во время прогулки в открытый приямок подвального помещения многоэтажного дома. Территория не была огорожена и закрыта надлежащим образом.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям управляющей компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Катаве Челябинской области четырёхлетний мальчик упал в канализационный люк. По данным региональной прокуратуры, причиной инцидента стало бездействие должностных лиц одного из ООО, в ведении которого находится этот люк. Директору организации внесли представление. Кроме того, в суд подано заявление о взыскании с ООО в пользу ребёнка компенсации морального вреда на сумму 200 тыс. рублей.