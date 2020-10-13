Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM В Белокалитвинском районе Ростовской области перед судом предстанет бывший сотрудник отделения дорожно-патрульной службы. Инспектор обвиняется в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 13 октября.

Как полагают следователи, в апреле 2020 года инспектор ДПС пообещал жительнице Белокалитвинского района закрыть глаза на вождение автомобиля в пьяном виде. Взамен он потребовал 35 тыс. рублей. Женщина сняла указанную сумму с банковской карты и передала сотруднику дорожной полиции.

Инспектор был уволен из правоохранительных органов. Свою вину в совершении преступления он признал. Материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» переданы в суд.