Йошкар-Ола, , 16:28 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По предварительным данным, в 2015 году минимущества республики предоставило одному из ООО в Йошкар-Оле земельный участок в аренду. До июня текущего года общество было обязано осуществить комплексное освоение в целях жилищного строительства, и размещения объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

В 2016—2017 годах участок был разделен на несколько других, компания выкупила часть из их по заниженной стоимости и перепродала. В результате Марий Эл причинен ущерб в размере 37 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прошлого года в Марий Эл было возбуждено уголовное дело по факту передачи земельного участка в национальном парке «Марий Чодра» в частные руки по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). передача произошла в период с апреля 2011 по декабрь 2014 года. Сначала земельный участок площадью 2 гектара был выведен из состава земель национального парка, а затем отнесен к землям населенных пунктов. Реализация же участка происходила без проведения торгов и по заниженной стоимости.