Загреб, , 16:23 — REGNUM На следующий день после стрельбы 12 октября в столице Хорватии в Загребе, в результате которой был серьезно ранен один полицейский, а преступник покончил жизнь самоубийством, заблокирована главная площадь города — площадь Марка, где находятся правительство, парламент и Конституционный суд Хорватии, утром 13 октября. Арестован отец нападавшего. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Полицейские контролируют все транспортные средства, которые движутся по направлению к этому району.

Установленные заграждения блокируют доступ граждан и туристов на площадь. Доступ разрешен только работникам правительства или парламента.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник при побеге с места происшествия выбросил автомат, из которого стрелял в здание правительства и ранил полицейского.

На улице Яблоковац было обнаружено тело нападавшего, а рядом с ним — огнестрельное оружие. Предполагается, что он покончил жизнь самоубийством.