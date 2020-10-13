Варшава, , 16:16 — REGNUM 13 октября сотрудники Управления внутренних дел полиции Польши задержали четырех офицеров столичного штаба полиции. Задержанные являются сотрудниками отдела расследований преступлений с автомобилями: два начальника отделов и два сотрудника. Об этом передает Polskie Radio 24.

Задержанные полицейские подозреваются в превышении служебных полномочий и невыполнении обязанностей, а также в фальсификациях статистики полиции.

По версии следствия, полицейские могли искусственно завышать статистические показатели раскрываемости, чтобы получать дополнительные премии и вознаграждения.

Один из задержанных — высокопоставленный офицер с 30-летним стажем работы в полиции — должен был вскоре выйти на пенсию. Кроме того, во время обыска дома у одного из задержанных были обнаружены наркотические вещества.