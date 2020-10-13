Эрбле, , 16:15 — REGNUM Один из подозреваемых в нападении на двух полицейских в коммуне Эбле предстал перед судебным следователем. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Le Figaro.

По данным префектуры города Понтуаз, 28-летний подозреваемый в нападении на двух полицейских, тяжело раненных при исполнении в департаменте Валь-д'Уаз, который ранее сам сдался полиции, обвиняется в попытке убийства представителей правоохранительных органов. Другие два подозреваемых все еще находятся в розыске.

Напомним, вечером 7 октября во французском департаменте Валь-д'Уаз трое злоумышленников напали на двух полицейских, украли у них табельное оружие и затем выстрелили из него, ранив стражей порядка. 9 октября один из нападавших, мужчина 28 лет, сдался полиции.

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