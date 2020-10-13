Ярославль, , 15:34 — REGNUM В Ярославской области состояние большинства пациентов ковид-клиник оценивается как средней тяжести. Информация об этом размещена на графике, опубликованный официальным телеграм-каналом регионального правительства.

Госпиталь в Ярославле

Всего по данным на 13 октября пациентами заняты 976 коек. Из них 7,8% (76 человек) находятся в крайне тяжёлом состоянии. Состояние 82,5% (805 человек) оценивается как средней тяжести. 9,7% (95 человек) пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. Вероятно, это те, кто идёт на поправку.

Как ранее сообщало ИА, из-за роста числа заболевших, власти увеличили количество коек для пациентов с COVID-19 и характерными симптомами.

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