Таганрог, Ростовская область, , 15:06 — REGNUM В Ростовской области вынесли приговор депутату городской думы Таганрога. Народный избранник получил три года колонии.

В материалах уголовного дела указано, что депутат, возглавляя компанию «Донагробизнес», набрал займов на сумму около 30 млн рублей якобы на закупки и возврат двух беспроцентных займов. Деньги были перечислены на счёт компании «АгроЮгТрейд» и обналичены, пишет портал 1rnd.ru. Кредиты возвращены не были.

Против депутата было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате.