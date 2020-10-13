Чебоксары, , 15:01 — REGNUM Жители Чувашии продолжают верить мошенникам, лишаясь миллионов рублей сбережений. Одной из жертв стала 42-летняя чебоксарка, которая отдала 2 млн рублей «иностранному военному доктору», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Женщина обратилась в полицию 12 октября. По её словам, она познакомилась в интернете с мужчиной, который представился военным доктором иностранного государства, переписка между ними шла несколько месяцев. Пострадавшая рассказала, что незнакомец попросил взаймы у неё деньги, которые якобы нужны на прекращение военной службы, прохождение медосмотра и покупку авиабилетов.

Правоохранители отмечают, что получив от чебоксарки все сбережения — почти 2 млн рублей, аферист перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время устанавливается личность злоумышленника.

Отметим, что доверчивые жительницы Чувашии не раз попадаются на «любовные» уловки мошенников. Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году 53-летняя чебоксарка перевела иностранному жениху, обещавшему перебраться на постоянное место жительство в Россию, почти $11 тысяч. Аферист представлялся «генерал-майором миротворческих сил ООН».

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В 2016 году для другой чебоксарки виртуальная любовь с «американским военным» обошлась в 400 тыс. рублей: мошенник убедил женщину в том, что хочет встретиться, а после окончания службы жениться на ней, но для этого ему якобы нужно открыть счет в английском банке.