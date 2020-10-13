Магас, , 14:56 — REGNUM В Ингушетии совершено ограбление, в котором участвовала группа налетчиков, вооруженных неустановленным оружием. Проникнув в один из частных домов в городе Назрани они унесли ценные вещи и деньги на сумму, размер которой устанавливается, сообщили 13 октября в пресс-службе МВД по региону.

С заявлением об ограблении в полицию обратился 33-летний хозяин дома. По его словам, 12 октября около 22:00 к нему ворвались «пять или шесть неизвестных лиц, двое из которых имели при себе предметы, похожие на пистолет и электрошокер».

Незваные гости стали требовать от супруги заявителя сообщить местонахождение её мужа. Прихватив собой пару золотых часов общей стоимостью 200 тыс. рублей, золотое кольцо стоимостью 60 тыс. рублей и 200 тыс. рублей наличными грабители скрылись.

В настоящее время, по данным интернет-газеты Ингушетия, налетчиков ищут, в республике введен план-перехват.

«Злоумышленники повредили мебель и отопительный радиатор, разбили боковое и лобовое стекла автомобиля Kia Spectra. Налетчикам удалось скрыться в неизвестном направлении. В республике введен план-перехват, личности грабителей пока не установлены», — пишет издание.