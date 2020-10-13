Норильск, Красноярский край, , 14:45 — REGNUM С момента аварии в Норильске, где в мае 2020 года на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива, было собрано 188 тыс. тонн загрязнённого грунта. Также собрано свыше 25 тыс. кубометров водно-топливной смеси с воды и более 8 тыс. кубометров с территории, прилегающей к ТЭЦ-3. Об этом директор АО НТЭК Сергей Липин сообщил сенаторам Совета Федерации РФ, проверяющим 13 октября ход ликвидации последствий экологической аварии в Норильске.

Уточняется, что в ближайшее время работы на реке Амбарной будут прекращены. Причина — наступление холодов и промерзание почвы. Восстановление и рекультивацию на месте аварии обещают продолжить «ближе к лету» в соответствии с утверждённым планом.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Красноярском крае произошла в конце мая 2020 года. Из резервуара НТЭК разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

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По словам члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова, реке Амбарная, системе Пясинских озер нанесён колоссальный ущерб. В настоящее время важно решить вопрос с ликвидацией последствий аварии.

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В краевом правительстве подчеркнули, что делегация Совфеда будет работать в регионе 13−14 октября.

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