Грозный, , 14:30 — REGNUM В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в результате которого скончался один человек и еще двое попали в больницу с различными травмами. По данному факту назначена доследственная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 11 октября в городе Гудермесе. За рулем автомашины Lexus находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением и машина влетела в фонарный столб. В результате аварии погиб 17-летний пассажир. Сам водитель и еще один пассажир 16-ти лет получили ранения. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошел 3 октября в Карачаево-Черкесии. Водитель в возрасте 14 лет не справился с управлением и машина сорвалась с обрыва в реку. В результате ДТП он скончался на месте, а трое несовершеннолетних пассажиров доставлены в реанимационное и нейрохирургическое отделения с серьезными травмами.