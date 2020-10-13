Казань, , 14:57 — REGNUM В отношении адвоката Адвокатской палаты Татарии возбуждено уголовное дело. 42-летняя женщина подозревается в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Предварительно, в апреле текущего года в отношении одного из жителей республики было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июле адвокат, защищая обвиняемого, сообщила, что через нее и неустановленных лиц необходимо передать 600 тыс. рублей за изменение меры пресечения на домашний арест. Мужчина заявил об этом в УФСБ по РТ и его дальнейшие действия контролировали оперативные службы.

12 октября адвоката после получения денег задержали. Свою вину женщина признала. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии следственные органы возбудили уголовное дело в отношении адвоката и его клиентки, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в даче взятки и в посредничестве во взяточничестве. Адвокат представлял интересы подозреваемой, которая являлась свидетелем по уголовному делу о мошенничестве.

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