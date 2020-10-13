Абакан, , 14:25 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии 26-летний житель города Черногорска признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности маленькой девочки и её матери. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что 28 декабря 2019 года мужчина гостил у своих родственников и приятелей в одной из деревень Усть-Абаканского района. Ночью пьяный злоумышленник решил похитить чужое имущество. Проходя по улице, он зашёл в незапертый дом, где увидел спящих 31-летнюю женщину и её семилетнюю дочь.

Мужчина подкрался к девочке и, применив насилие, совершил иные действия сексуального характера. Затем злоумышленник накинулся на проснувшуюся женщину. Он несколько раз ударил её по голове и телу, а также совершил иные действия сексуального характера.

Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет двух месяцев 14 дней лишения свободы. Кроме того, он должен возместить потерпевшим моральный вред в размере одного миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке заместителя директора сельской школы обвиняют в насилии над ученицей.

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