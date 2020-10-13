Брянск, , 14:23 — REGNUM Утечку охладителя холодильной установки заметили 13 октября на предприятии «Куриное Царство» в Фокинском районе Брянска. Для ликвидации последствий на птицефабрику оперативно приехали три пожарных расчёта, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Сообщение о разливе охладителя в Московском переулке поступило в дежурную службу в 10:37. Утечка произошла при проведении ремонтных работ. Пострадавших нет, угроза распространения на жилой фонд отсутствует.

К ликвидации последствий были привлечены 47 спасателей и 26 единиц техники.