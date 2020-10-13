Анкара, , 14:17 — REGNUM Как минимум 43 человека погибли в результате отравления поддельным алкоголем в Турции. Об этом 13 октября сообщает телеканал NTV.

По информации журналистов телеканала, инциденты, связанные с отравлением контрафактным алкоголем, отмечаются на территории сразу нескольких турецких провинций — в Айдыне, Измире, Кырыккале, Мерсине, Мугле и Трабзоне.

Также указывается, что в настоящее время ещё 20 пострадавших от поддельного алкоголя лечатся в медучреждениях страны.

Отмечается, что ранее сотрудниками сил безопасности страны было обнаружено в провинции Мерсин, находящейся в южной части страны, подпольное производство алкогольных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Курганской области были обнаружены тела двух сельчан с признаками отравления.