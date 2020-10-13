Монровия, , 14:12 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа обратился к посольству США в стране с просьбой оказать помощь в расследовании загадочной гибели трех чиновников на высокопоставленных финансовых постах. Об этом сообщило государственное либерийское информационное агентство (LINA).

Он поручил министру юстиции Фрэнку Мусе Дину координировать совместное расследование с партнерами правительства, включая США. Веа обратился к посольству США в Монровии с просьбой оказать помощь в «расследовании и вскрытии трупов для установления причин смерти», сообщили журналисты.

Эти смерти вызвали слухи о целенаправленной кампании убийств, сообщило агентство AFP.

Однако Веа призвал людей «не строить догадок и ждать результатов расследования».

Один из погибших — глава Агентства внутреннего аудита Эммануэль Ньесва. Двое других работали в Налоговом управлении Либерии.

Однако журналисты агентства AFP сообщили, что за неделю в стране скончались четыре, а не три чиновника. По информации репортеров, Ньесва был найден мертвым в своей квартире в столице, Монровии, в субботу, 10 октября, сотрудник налогового управления Либерии погиб в автокатастрофе в Монровии 4 октября. А на следующий день в городе в автомобиле были найдены мертвыми еще два сотрудника налоговой инспекции.