Варшава, , 14:02 — REGNUM В ночь на 13 октября в горах Татры на юге Польши спасатели эвакуировали пятерых туристов — граждан Германии, которые заблудились там и не могли спуститься. Об этом сообщает Dziennik.

Обнаруженные туристы провели в горах три дня. Одна из туристок за это время упала и получила серьезные травмы. Оставшиеся туристы из этой группы — две женщины и двое мужчин — были измучены и замерзли, но не получили физических травм.

В операции по их спасению принимали участи 42 спасателя. Сообщается, что погодные условия во время предпринятых мероприятий были очень тяжелыми. Низкая облачность не позволила использовать вертолеты, пошел снег, температура упала ниже нуля. Спасательная экспедиция длилась почти 12 часов. После эвакуации туристов благополучно доставили в больницу в польском Закопанэ.

Отмечается, что к путешествию в горах туристы были совершенно не готовы. У них не было соответствующего оборудования.